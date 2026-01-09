網上噴髒話秀槍照！北港男防仇家嗆「幹X娘」恐嚇大眾 警突襲逮人

記者陳佳鈴／雲林報導

吳男唯恐遭到尋仇，竟異想天開將 IG 當成武力展示區，於去年12月28日發布槍枝照片，並搭配多則針對性極強的髒話恐嚇不特定公眾。(圖/翻攝畫面)

網路放話代價大！雲林縣北港鎮一名31歲吳姓男子，日前因與桃園黑幫發生糾紛，為壯聲勢竟在個人IG上公然張貼改造手槍照，並在限時動態中狂飆「X你媽、幹X娘」等具威脅性的恐嚇言論。雲林地檢署「防範危害公眾攻擊應變小組」獲報後迅速鎖定，於吳男近日返鄉之際發動突襲逮人，並起獲改造克拉克手槍。雖檢方聲押，但雲林地院最終裁定20萬元交保，引發檢方不滿，不排除提出抗告。

據調查，長期在桃園工作的吳男自2023年6月起，透過不明管道取得槍彈。因近期與桃園當地幫派成員結怨，吳男唯恐遭到尋仇，竟異想天開將 IG 當成武力展示區，於去年12月28日發布槍枝照片，並搭配多則針對性極強的髒話恐嚇不特定公眾。檢警專案小組透過科技偵查分析，認為其行為已嚴重逾越言論自由，且對社會治安構成實質危害，於本月7日持搜索票直搗其住所，當場查獲改造克拉克手槍1支、彈匣及4顆子彈。

廣告 廣告

偵訊期間，吳男坦承因擔心仇家找上門才會張貼照片「防身」。檢察官蔡少勳認為吳男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》及《恐嚇公眾罪》，且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。然而，法院審理後裁定以20萬元交保。

雲林地檢署檢察長黃智勇對此強調，針對網路、社群媒體任何挑釁大眾、張貼暴力影像或槍照的行為，「防範危害公眾攻擊應變小組」將第一時間嚴正究辦，絕對不容許虛擬空間淪為暴力滋事者的恐嚇工具。檢方表示，目前正研議抗告事宜。

更多三立新聞網報導

最慘苦主！女搭地鐵遭阿伯揮拳毆臉 老闆沒安慰還開除她

卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟

2男診所外抽「喪屍菸彈」為600元拚輸贏 他竟奪刀跌倒後刺死自己

為了留營豁出去！海巡女下士盜刻醫官印章變造BMI 大膽造假5年遭起訴

