網上就能買到犯案裝備與凶器 警嘆難防

北車、南西商圈孤狼隨機攻擊，但他身上裝備幾乎隨手可得，台北市一名刑事警官坦承，嫌犯使用的裝備與凶器，在實體店面或網路就可購買，加上警力不足、台灣對公共場所及交通要點的安全管制不足，如果有人要模仿，警方能做的防範應變並不多，只能加強巡邏盤查。

警方透露，張嫌犯案時，攜帶汽油彈、煙霧彈、長刀，頭戴防毒面具，身上穿護脛等護具；其中汽油彈只要購買汽油，準備玻璃瓶、布條就可製作，煙霧彈並非槍砲管制項目，屬爆竹煙火類，是消防系統的行政管制類項目。

警官指出，煙霧彈、防毒面具取得管道並不難，甚至上網或在登山、生存用品店就能購得，至於汽油彈製作容易，也無法管制。長刀取得也很簡單，甚至五金行就可購買到西瓜刀、開山刀等常見刀具。

警官說，台灣對於商圈、公共場所及交通運輸工具及處所，幾乎沒有安全管制，如果有人再次模仿張嫌的行為，毫無困難就能取得同一套犯案工具，警方目前對此幾乎無能為力防範。

警官說，台灣是被政府及國際社會認為在戰爭陰影下的國家，但民眾的安全意識並不夠，加上捷運、車站等地點，並沒有偵測危險物品的工具，安全管制不足，以致前有鄭捷、後有張文，孤狼犯案就造成民眾死傷與恐慌。

