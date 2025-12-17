網上笑翻！覆蓋反共投影激光器 遭譏「中國第五大發明」

中國官方正在尋找能阻止大型反共投影行動的方法，最近有業者推出「便攜式高能激光干擾系統」，強調「以光覆蓋光」，結果讓海內外網友笑成一片，反諷中國繼古代四大發明後，終於有了「第五大發明」，還有人直言，中國「萬事不進步，防民獨有術」，笑說「不如直接給百姓的眼睛打碼」。

政治投影技術 不斷進化

中國青年戚洪在今年8月29日晚間在英國遠端遙控，將大型反共標語投影在重慶大學城的大樓外牆，當時投影出「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」，以及「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」等標語，還讓警方花了快1小時才找到投影器材所在的飯店房間，戚洪超縝密且完美的投影行動，獲網友封為「重慶勇士」。

位於美國的人權組織「中國行動」，經過戚洪的技術指導後，陸續在11月26日「白紙運動」3週年，以及12月10日國際人權日當晚，在中國駐紐約總領事館的大廈外牆進行大型政治投影行動，除了反共標語外，還有多幅具藝術性或反諷性質的圖像，像是已故人權活動家劉曉波頭像，以及中國國家主席習近平「小丑鼻」連結草泥馬「滾球」的圖案等，令人印象深刻。

旅居美國的「中國人權」執行主任周鋒鎖表示，在戚洪的投屏抗議行動之後，讓更多的人知道，如此具創意的非暴力視覺傳播，非常適合作為一種抗議行動。

周鋒鎖：『(原音)這當然是很多人精心努力的結果，要達到那樣的效果必須經過精心的設計，像戚洪當時投屏的時候，其實也做過很多測試，我想這都是很多有意思的細節，那麼我們把這樣的反抗運動當作一個工程學，就是怎麼樣實施，的確是有很多技術性的事情，都需要非常精密的去考慮、執行，才能做到，現在有一些人在做這個，做得也很好，這是一個成功的展示了。』

警用智能巡邏瞭望台 網友看完視頻笑翻天

眼看海內外華人的政治投影技術和美感能力愈來愈強，中共也在商討如何防制，有業者日前宣傳最新研發的「便攜式高能激光干擾系統」，強調「光域雙生」，可成為一部警用的「智能巡邏瞭望台」。

宣傳視頻一出，吸引眾多網友邊看邊笑，有人說，中共在管理人的科技上，永遠是世界第一細心，細心得讓你連一束光都不能亂照；也有網友指出，如果投影會移動，難道就追著覆蓋嗎？還有人笑說，這是繼中國四大發明「造紙術、印刷術、火藥、指南針」之後，最震撼人心的「第五大發明」。

「中國行動」發言人蘇雨桐說，這套「便攜式高能激光干擾系統」看起來無比笨重，等到警方把整個系統抬到高樓處，將無數個強光燈打開，再進行調控，整個投影行動應該早就結束了。

蘇雨桐：『(原音)這套設備看上去又笨又重，我就調侃，哎呀！這比「扛200斤麥子走十里山路不換肩」還要困難很多，但是由此也可以看到，就是中國政府這種僵化的體制，他始終就是沒有幽默感，他會把這種投屏的行動當成是國家敵人，你們在做的一個行動，他會嚴陣以待，甚至想出一些對抗的方法來，但這種方法又非常笨拙，甚至有很多下邊的人他們想出對抗方法來，你會覺得「你是在開玩笑嗎？」

中共維穩經費高 地方藉機爭取？圖利業者？

蘇雨桐也談到，由於中共的維穩經費比軍事預算還要高，這些系統開發是否讓地方政府與業者可以申請到更多的維穩費用，以利層層盤剝、層層貪污？

蘇雨桐：『(原音)在我看來，就是他們有些部門為了耗費維穩經費，為了冒領這種維穩經費炮製出來的。如果中國老百姓真的都願意起來做投屏，或做我們力所能及的其他公民行動，他們是防不勝防，沒有辦法應對的，我拿一個強光手電筒，我就可以把自己刻的一個東西投到牆上，比如說投一個「維尼熊」，我就可以投個屏，我用簡易的方式、我用專業的方式，都可以投個屏，所以我覺得他們這個東西，呵！是非常愚笨的，就像中共政權一樣。』

周鋒鎖則指出，中共肯定在試圖用各種方式來防止投影行動發生，所以海內外也必須想到應對與破解的方法，包括去摸索更多不一樣的技術，他也認為，無人機或許可成為下一個反共抗議的利器。

有網友也發文提到，想像下一個投影版本是無人機群在夜晚集體投影「習近平下台」，到時候公安部門將會直接申請防空導彈預算，論點引發更多笑談。