網倡蘇巧慧停辦耶誕城吸票 侯友宜回應了

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨日拍板徵召立委蘇巧慧參選新北市長，有網友獻計拋出政見停辦新北耶誕城，絕對能在板橋拿下6成票數，而蘇巧慧也表示會重新思考，創造讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。對此新北市長侯友宜則說，成為國際知名品牌不易，「交通目前都非常順暢」。

新北歡樂耶誕城行之有年，每當舉辦之際吸引大批觀光客前往，同時造成交通堵塞，對此有網友建議蘇巧慧提出停辦耶誕城建議，絕對能在板橋拿下6成票數。

侯友宜則說，其實市府這幾年對整個交通狀況都一直有掌握，除分流規畫以及交通號誌管控，民眾都配合搭乘大眾捷運跟公車來到耶誕城，「交通目前都非常的順暢」。

侯友宜說，除交通順暢外，也特別邀請所有的好朋友們，有機會還是能夠到耶誕城來，並強調耶誕城是一個城市的品牌，能成為國際知名品牌不易，「期待今年即將開幕，歡迎大家」。

