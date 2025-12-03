網傳《戰慄時空3》將於12/12公開？爆料者稱V社導入革命性AI物理技術

Valve 讓許多遊戲玩家苦等多年的續作《戰慄時空3》（Half-Life 3），從今年 11 月開始出現大量傳聞，社群中突然誕生出大量的信心，認為遊戲即將公開。甚至 Steam 硬體的宣傳影片中，也出現不少的相關彩蛋。而最近 Reddit 出現一則引發熱議的爆料，一名帳號為 u/Source2LeakAIML 的網友聲稱自己任職於一間與 Valve 進行技術合作的大型 AI/ML（人工智慧/機器學習）實驗室，爆料《戰慄時空3》將會在 12 月 12 日公開。

最近關於 3 代的傳聞只多不少。（圖源：戰慄時空2）

該名爆料者指出，玩家期待的《戰慄時空3》確實在開發中，並且即將正式對外公開，消息更明確指出公開日期預計落在 12 月 11 日。而剛好，轉換成台灣時間後就是 12 月 12 日，也就是 2025 遊戲大獎（TGA 2025）的日子，除了頒獎典禮外，每年也會帶來大量的世界首次曝光遊戲。

爆料者強調自己雖然不是 Valve 內部員工，但因為參與了關鍵技術的合作開發才知曉內情，並表示為了安全起見，將在洩漏消息後刪除帳號。他也提到 Valve 之所以遲遲沒有推出續作，是因為在等待物理運算技術的關鍵突破。貼文指出，Valve 已經成功將一套機器學習流程整合到 Source 2 引擎中，這項技術不再依賴昂貴又耗能的傳統計算方式。簡單來說，未來的物理運算將由 AI 模型進行高效預測，而非即時進行繁重的原始數學運算。

這項技術的應用預計將帶來驚人的遊戲體驗，爆料者聲稱，新技術能讓一般的中階顯示卡流暢運行電影級的水體模擬、1:1 的精細結構破壞，以及複雜的載具物理效果。硬體不再需要負擔傳統物理運算的壓力，而是轉為執行高效的 ML 預測。文中更形容《戰慄時空 3》實際上就是這項技術進步的「火力展示」，能以不到過去 1% 的算力成本，創造出高出 100 倍的物理互動性。

假如消息屬實，這將是遊戲產業界的一大變革。不過目前許多網友認為捧得太神話，反而降低了整體的可信度：「消息太清楚反而讓人無法相信」、「保持希望就對了」、「如果是假的，我會過來找你」、「所以你冒著職業生涯被毀掉的風險，跑來洩漏這些消息？」、「你把自己身份透露太多，Valve 隨便都能找到是誰發的，太假了。」