網傳中國大手筆拋售美債? 謠言遭官方數據打臉

近期社群平台流傳「中國下令銀行與企業減持美國國債、轉而購買白銀，並將立即拋售美債」的說法，引發市場關注。不過，根據《彭博社》與《路透社》相關報導顯示，中國監管機構僅建議金融機構限制美國國債曝險，以因應潛在市場波動風險，並未證實有任何要求大量買進白銀或「即時拋售」美債的官方指令。

事實上，中國減持美國國債屬於長期、漸進式的資產配置調整。根據美國財政部與外匯儲備相關數據，中國目前持有的美國國債規模已降至約 6,826 億美元，為逾十年至十七年來低點，此一趨勢被視為中國推動去美元化與外匯儲備多元化政策的一環。

除降低對美債的依賴外，中國近年亦持續增加其他資產配置，特別是黃金。官方數據顯示，中國黃金儲備已增至約 7,410 萬盎司，顯示其外匯儲備結構正逐步分散風險來源。

針對網路流傳的「中國今日開始大規模拋售美國國債」警報，亦有社群貼文公開指出該說法為誇大不實，並以股市歷史走勢強調市場的長期韌性。實際市場反應亦印證此一觀點，美國公債殖利率近期未出現劇烈波動，顯示中國的減持行動並未對債市造成即時衝擊。

分析認為，中國減持美國國債主要是出於風險控管與長期資產配置調整，而非針對市場的短期金融衝擊，加上全球仍有其他大型買家，美債市場可吸收此減碼，短期影響有限。

