網傳中國籍漁船越界捕撈 海巡署證實：曾射水砲強制驅離9艘

海巡署於6日發現越界中國籍漁船，透過無線電、艇外廣播及水炮實施強制驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 近日網路流傳疑似中國籍漁船於苗栗外海越界捕魚，海巡署台中分署今(9)日出面說明，未接獲民眾或友軍通報，不過當日確實曾發現中國籍越界漁船，以無線電、水炮等形式實施強制驅離。

從網傳的影片顯示，本月6日下午3時許，當地漁民在苗栗通霄外海拍到一艘疑似中國籍漁船越界捕撈，見對方將大批漁獲捕走，引起漁民不滿質疑「魚都被捕光光了，海巡呢？」。該畫面標示漁船GPS經緯度座標，距岸不到24浬。海巡署台中分署表示，針對該影片所標示的位置，海巡署並未接獲民眾報案或友軍通報相關情形。

廣告 廣告

海巡署說明，6日清晨6時許，第四巡防區指揮部透過雷達系統，掌握苗栗及中部海域共計9艘不明目標，全程監控其動態，並同步通報艦隊分署，調度宜蘭艦前往處置。當日上午10時40分，宜蘭鑑於台中港北方約26浬處海域，確實發現1艘越界中國籍漁船，位置位於網傳影片座標以北，海巡立即透過無線電、艇外廣播及水炮實施強制驅離。至7日上午11時22分許，共計9艘不明目標及中國籍漁船已驅離我國限制水域。

台中分署強調，海巡署各海域均設有勤務統合中心與雷達監控系統，24小時即時掌握海域狀況，一旦發現未經許可越界或有異常行為，將依法執行驅離作業。海巡署也呼籲，民眾若於海上發現可疑目標或違法行為，可撥打118報案專線，海巡單位將儘速派員前往處置。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雪季事故頻傳！雪管處公布7大高風險登山路段

台東原鄉部落大陣仗酒駕臨檢！網轟：快過年衝業績