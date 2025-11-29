網傳代言價碼破500萬？李多慧遭廠商賴帳 判決意外揭露「真實行情」

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

南韓啦啦隊成員李多慧自來台發展後，憑藉精湛舞技與親切笑容圈粉無數，人氣高居不下，個人YouTube頻道訂閱數今年更是突破百萬大關。網傳她2023年剛抵台時，代言費約為40萬元，隔年飆漲至百萬等級，甚至有傳聞指出某節目主持人曾提到「啦啦隊代言費最高有500萬」指的就是她，具體數字始終未獲證實。不過，近期因合作廠商拖欠款項導致雙方鬧上法院，李多慧的實際工作報價隨之曝光，拍攝限時動態及影片僅36萬元。

南韓啦啦隊成員李多慧，近期因合作廠商拖欠款項導致雙方鬧上法院，李多慧的實際工作報價隨之曝光。（圖／@le_dahye IG）

這起糾紛源於「開拓娛樂電子專賣所」負責人謝政宇發起的「318運動對講機」募資項目，去年邀請李多慧及多位網紅進行開箱評測，沒想到他事後卻未支付酬勞，遭李多慧在台合作的奧比懷登公關顧問公司提告。

據法院判決，奧比懷登公關公司於去年11月28日與開拓娛樂簽署2份合約，安排李多慧拍攝318運動對講機的限時動態與影片，雙方議定酬勞分別為20萬元及16萬元。然而後續經多次催討，開拓娛樂均未付款，雙方在今年2月10日簽立還款協議，約定若是未在3月3日前清償，需額外賠償懲罰性違約金12萬6000元。最終開拓娛樂仍未履約，遭求償包含營業稅在內共計49萬6000元。

全案經中壢簡易庭審理時，謝政宇並未親自出庭，僅透過書狀表達賠償意願。法官在檢視相關工作合約與對話紀錄後，判決開拓娛樂應給付奧比懷登49萬6000元，全案仍可上訴。這場官司也間接揭露了李多慧的代言費用。

