網傳低調訪中影片 王世堅拋兩岸交流3條件：要申請台胞證我絕對不去

民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指出王身處中國，他昨天先駁斥相關內容，今（11/23）天受訪更表示，兩岸交流必須有三個條件：不是地方對中央、不是黨對黨、不是刀子掐在脖子上被逼著，這才是真正對等交流。王世堅也說，如果要申請台胞證才能去中國，他絕對不接受，假如中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去。」

近日在抖音及YouTube上流傳多支聲稱「阿堅前往中國大陸」的不實影片，王世堅昨天說，他從來不用抖音及YouTube ，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片。

王世堅今天下午出席活動時再度談到此事，他表示，這種手法很惡劣，而且子虛烏有、胡說八道。另外，他說自己出生於政治迫害的家庭，常年以來對政治無所求，只想盡一己力量為台灣民主化、本土化努力，而且政治態度、立場，還有信奉的理想，都跟中共完全不同。

王世堅認為，台灣與中國現在有緊張的對峙，昨天是敵人、明天不曉得；今天可以交流，但交流要公平，「他們希望我們用地方朝貢式的去向中共低頭，這是不可能的事情。」

王世堅指出，兩岸在三個條件下可以交流，首先是「不是地方對中央」，台灣不能是地方，中國也不能是中央，雙方必須是平等的交流；其次，「不是黨對黨之間的談判交流」，台灣任何一個政黨，包括民進黨，都不能單獨去跟中共交流不行，因為台灣跟中國之間未來關係和走向，是2300萬台灣人民決定；最後，「不可以中共刀子掐在台灣脖子上」，被逼著去交流，這是不對的。

王世堅表示，自己還有一個堅持，就是無法接受申請台胞證才能去中國，「申請台胞證這種事絕對不可能，對我而言那是完全不可能！」他說，未來如果中國想通了，中國人持中國護照來台灣、台灣人持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去。」

王世堅說，中共就是這麼惡霸、獨斷，但因為有很多台商在中國投資，因此這點他只能要求自己，不敢去要求別人，現在中共用恫嚇方式，動不動軍機、軍艦環繞台灣，這種情況下當然不可能交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。」

