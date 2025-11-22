網傳低調訪陸影片？ 王世堅：不用抖音也沒有去中國
（中央社記者郭建伸台北22日電）民進黨立委王世堅今天表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片；他嚴正澄清，不用抖音及YouTube，人一直在台灣，未來也無去中國的相關計畫。
中國音樂創作者以王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。
王世堅今天晚間透過臉書表示，近日在抖音及YouTube 上出現許多關於他的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論；他在這裡講清楚、說明白，他不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片。
王世堅說，近日有不肖人士利用AI影片偽造他的身分，聲稱他前往中國大陸，他要嚴正澄清，他一直都在台灣，未來也無去中國的相關計畫，請大家別被不肖人士欺騙。
王世堅表示，他的官方帳號只有Facebook跟Threads，其他平台出現的一切內容，都不是他發布，若各位鄉親在其他平台上看到有關他的不實言論或是假影片，請民眾動動手指幫忙檢舉下架，也請民眾提高警覺，不要被不實造謠帶風向。（編輯：林克倫）1141122
