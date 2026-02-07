網傳倒閉、黑衣人搬貨 驊哥電腦澄清未跑路：下單商品正常出貨

驊哥電腦今下午澄清倒閉跑路傳聞。（翻攝自驊哥電腦臉書）

主打客製化筆電的「驊哥電腦」近日遭網友爆料資遣全體員工、積欠鉅額貨款，甚至傳出倒閉與「黑衣人搬貨」等說法，對此，驊哥電腦今（7日）下午於臉書粉絲專頁發聲明澄清，坦言公司確實出現財務問題，但強調並未跑路、也未倒閉，且下單商品將正常出貨。

近期臉書社團有網友發文指出，驊哥電腦疑似資遣全部員工，並積欠超過千萬元貨款，同時，有消費者發現官網多數電腦商品顯示缺貨或下架，只剩配件類商品仍有庫存，引發外界對其營運狀況的疑慮。

驊哥電腦成立於2014年9月，過去曾因優惠螢幕出貨議題引發討論，如今傳出負面傳聞，對此，驊哥電腦今日下午透過臉書粉絲專頁發表聲明澄清，表示公司近期確實面臨財務問題，目前正與代理商及銀行協調中，但強調並未跑路、倒閉，也沒有所謂「黑衣人來搬貨」，更未涉及高利貸。

驊哥電腦進一步指出，針對員工部分並無欠薪情形，且已依《勞基法》規定支付資遣費；至於消費者權益，已下單商品將正常出貨，暫時將商品下架或標示缺貨，是為避免消費者付款後無法即時出貨造成困擾，並提醒目前訊息回覆速度可能較慢，請外界見諒。





