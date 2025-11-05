網傳光復鄉救災要求「國軍挖墳墓」 花蓮縣府嚴正駁斥：絕無此事

馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，光復鄉公所第一公墓區域，遭洪災淤泥淹沒。（圖／花蓮縣府提供）

馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，國軍投入協助救災受各界肯定，有媒體報導，「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓，季連成一句話霸氣拒絕」，花蓮縣政府今澄清，縣府與總協調官季連成無媒體報導的對話內容，無法代為評論，再次感謝國軍為光復ㄑ鄉記災工作的貢獻與協助。

有媒體報導，行政院政委季連成擔任中央災害應變中心前進協調所總協調官，接受節目專訪時，透露花蓮縣府曾要求軍方去挖墳墓、挖廁所，但被他明確拒絕，霸氣直言「地方該做的事，不該都丟給中央！」。

花蓮縣政府指出，經查此為光復鄉公所第一公墓，因堰塞湖潰壩造成公墓區淹沒。近期在內政部宗教司協助下，近日與縣府及公所先後兩次會勘，預計專案補助公墓區災復。

馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，光復鄉公所第一公墓，因堰塞湖潰壩造成公墓區淹沒。（圖／花蓮縣府提供）

縣府說，災復工作龐雜而繁複，各部門不分彼此與救災工項協力分擔無推諉卸責。提醒鄉親面對網路不實訊息，民眾應以官方發布資訊為準，勿輕信或轉傳，以免誤導社會視聽、傷害第一線救災人員的士氣。對於刻意造謠者，縣府將蒐證依災害防救法第53條及社會秩序維護法第63條辦理，以正視聽、維護公信。

