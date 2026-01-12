網傳入選經典賽43人名單? 古林睿煬:到時就知

生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

旅外強投古林睿煬，今天（1/12）受邀出席高中棒球聯賽木棒組開賽儀式，分享旅外經驗談，由於經典賽在即，網上流傳一份還沒經過證實的43人名單，古林睿煬也名列其中，對於15號的第一階段集訓，他是否會報到？古林睿煬語帶玄機的說：「到時就知道。」

日本火腿投手古林睿煬：「學弟們大家好，我是古林。」日本火腿投手古林睿煬polo衫率性造型現身，看到滿場同樣走棒球路的小學弟，學長有話想說。日本火腿投手古林睿煬：「我覺得有三個能力，大家是非常必備的，我覺得第一個就是，你的適應能力，因為那時候其實，我一心滿想旅外的，高三的時候其實發現，自己應該還沒有到那個層級，後面才想進入中職好好磨練。」出席高中棒球聯賽木棒組開賽儀式，25歲的古林分享學生時期就有旅外想法，如今一份網傳43人名單指出，他即將代表台灣出戰經典賽。

日本火腿投手古林睿煬。（圖／民視新聞）





同樣入選的旅外投手，包括響尾蛇林昱珉、海盜陳柏毓、運動家隊沙子宸、林維恩、莊陳仲敖，日職東北樂天金鷲宋家豪、軟銀鷹徐若熙、張峻瑋、日本火腿古林和孫易磊，韓國職棒的部分，也有韓華鷹王彥程，另外的亮點是混血好手，包括大聯盟克里夫蘭守護者費爾柴德，及芝加哥小熊隊龍恩，古林坦言沒看這份名單，但真心期待可以和他們當隊友。

日本火腿投手古林睿煬。（圖／民視新聞）





日本火腿投手古林睿煬：「當然當然大家每個優秀的選手，聚在一起當然是很好的學習機會，（有人徵詢你嗎？）時間其實也快到了，（禮拜四就要開訓了），現在一月了嘛快三月了，所以我覺得也不用急，到時候大家看到名單，就會知道了。」有沒有被徵詢？有沒有入選？古林先賣關子，倒是前隊友蘇智傑預測，古林睿煬若對決即將加盟西武獅的另一名隊友林安可，成績會是1轟1K，他怎麼看？日本火腿投手古林睿煬：「1轟1K（三振），我覺得我有點虧耶，他打1轟，我應該要來個10K吧？」向林安可隔空喊話，展現霸氣又帶點幽默感，更能感受到經典賽集訓前，台灣隊漸漸成型的團結氣勢。

