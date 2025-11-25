網傳包手更好吃 大埔鐵板燒「加菜收費」？ 業者親自解答

連鎖鐵板燒業者「加菜收費」政策引發熱議，消費者體驗不一。（圖／TVBS）

連鎖鐵板燒業者「加菜收費」政策引發熱議，消費者體驗不一。近日有顧客到連鎖鐵板燒用餐時，加點一份菜被多收了80元，讓民眾感到困惑，因為過去經驗中認為「加菜不用加價」。此事件在網路上引起熱烈討論，許多人分享各自遇到的不同情況。經查詢，大埔鐵板燒負責人阮雋詠表示，基本上直營店不需加價續菜，但並無硬性規定，且未來隨時可能調整政策。

連鎖鐵板燒業者「加菜收費」政策引發熱議，消費者體驗不一。（圖／TVBS）

在高雄三多店，青菜提供免費吃到飽服務，最基本的鐵板豆腐餐一份只要150元，性價比相當高。連鎖鐵板燒三多店長提到，曾有顧客一人吃掉12份青菜，但店家以顧客能吃完為主要考量。鐵板師傅也分享，曾有兩名大學生吃完一整籃青菜，創下紀錄，因為那一箱青菜通常可供應30至40份。

相較之下，同樣在高雄的連鎖鐵板燒七賢店，則規定顧客只能免費加菜一次。（圖／TVBS）

相較之下，同樣在高雄的連鎖鐵板燒七賢店，則規定顧客只能免費加菜一次。七賢店長解釋，若顧客吃完後想再加菜，第一次可以免費，如果還要繼續加菜，則每份需要支付50元。除了加菜規則不同外，各分店的服務內容也有差異，如三多店提供冰淇淋和多款飲料，而七賢店則有集點卡等促銷活動。

大埔鐵板燒負責人阮雋詠解釋，總部並未強制規定顧客要菜就必須一直免費提供，通常是在菜價可接受的情況下。（圖／TVBS）

大埔鐵板燒負責人阮雋詠解釋，總部並未強制規定顧客要菜就必須一直免費提供，通常是在菜價可接受的情況下，師傅會詢問顧客是否吃飽。他表示，一般而言直營店可以免費續菜，加盟店則由各分店自行決定，但普通消費者從外觀難以分辨是直營還是加盟店。阮雋詠坦言，有時他自己在路上看到分店，也需要打電話詢問會計部門才能確認是直營還是加盟店。

各分店的肉類、海鮮和醬料都由總部統一配送，只有青菜是由各分店自行採購。業者提醒，免費加菜的福利未來可能會有所調整，建議消費者在用餐前先向店家詢問清楚規則，以避免用餐後產生不愉快的體驗。

