網傳北投恐攻 蔣萬安宣布追查IP逮人進度

台北市長蔣萬安今（21）日針對1219北捷無差別攻擊事件召開記者會，宣布全市維安等級全面提高，並嚴查網路恐嚇訊息源頭。目前已查獲三則預告北投恐攻的訊息IP位於境外，市府已加強北投地區及人潮聚集場域維安，對於網路社群恐嚇留言將持續追查到底。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，1219事件發生後，網路及社群平台陸續出現多則恐嚇訊息，包括預告12月31日將在北投發動恐攻。他第一時間要求警察局嚴加查辦並追溯源頭，目前已查獲三則訊息IP位於境外，市府已針對北投地區及人潮眾多場域提高戒備，確保市民安全。

針對議員質疑1219事件中捷運監視器失靈影響辦案，蔣萬安回應，捷運公司已說明同一場域裝設多支監視器，透過系統控管相互備援，整體畫面已完整掌握。市警局與檢署將針對1219事件進行全面檢視，並提出相關改進及檢討方案，確保未來類似事件能更有效應對。

對於議員質疑捷運警察人力僅220人卻需負責117站維安，平均出勤時間達9分40秒，恐有人力不足問題，蔣萬安強調，市府將積極向中央爭取編制員額及經費增補，全力支持提升警力配置。他表示，對於整體市民安全，市府都會全力加強，確保維安無漏洞。

