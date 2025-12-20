網傳北捷死傷案兇嫌涉中國身分說法！警方澄清指控不實、將依法究責

27歲兇嫌張文以煙霧彈跟長刀無差別攻擊，一路從北車走到中山站繼續砍人，造成4死9傷慘劇。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 昨日男子張文於台北車站及中山一帶犯下重大死傷案件，引發社會高度關注。然而事件發生後，網路社群平台陸續出現多則未經查證的不實訊息，有網友指稱張文早已申請加入「中華人民共和國」，並搭配圖文流傳，企圖將案件與政治立場連結，製造社會對立與恐慌。對此，台北市警察局已成立專案小組，嚴正譴責相關假訊息散播行為，並不排除後續依法究責。

據了解，一名使用臉書帳號「Alan」的網友，近日於平台發文聲稱，找到疑似張文在抖音使用的帳號「zhangwei511」，並指稱張文在入伍服志願役前所上傳的影片，內容涉及「效忠紅色五星思想」，進而將其指為所謂「中共第五縱隊」，相關言論措辭激烈。

廣告 廣告

該名網友進一步指控，張文為「中華人民共和國」籍人士，並稱其於2016年申請入籍中國，母親亦為中國籍配偶，藉此暗示案件背後另有政治動機。同時，該貼文更將案件與國內廢除死刑、政治人物賴清德等議題混為一談，引發網路輿論混亂。

此外，「Alan」於貼文中附上多張身穿軍裝的男子照片，作為所謂佐證，導致部分不明就裡的網友誤信其說法，在留言區大量轉傳、附和，使不實資訊迅速擴散，一度造成社群平台高度討論與誤解。

對此，台北市警方表示，經初步查證，上述網路指控內容皆屬不實，與事實不符。警方已就相關貼文與帳號資料完成蒐證，後續將待案件整體調查告一段落後，依違反相關法令進行偵辦，呼籲民眾切勿轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市隨機襲擊釀4死9傷！總統上午探視傷者、聽取專案簡報

北車煙霧彈地點竟與漫畫場景重疊 作家LSS發文:巧合讓人發毛