即時中心／温芸萱、陳治甬報導

台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機砍人與煙霧彈恐怖攻擊事件，造成4死11傷，引發社會震撼。對此，民進黨立委沈伯洋今指出，政府日前發放的「台灣全民安全指引」（小橘書），正是為了讓民眾在突發危機時具備基本應變能力。而對於網路揣測是否為「第五縱隊」所為，沈伯洋表示，對一般民眾而言，誰做的並沒有差別，相關偵查交由政府，民眾應冷靜、防謠、重在預防下一次事件。

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日晚間發生震驚社會的恐怖攻擊事件，嫌犯扔擲煙霧彈並持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷，引發民眾高度恐慌。對此，沈伯洋今日指出，政府日前發放的「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書），正是希望民眾在面對突發危機時，能有基本的自保與應變能力。

快新聞／網傳北捷砍人案是「他們」所為 沈伯洋提醒一事

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日晚間發生震驚社會的恐怖攻擊事件。（圖／民視新聞翻攝）

沈伯洋表示，小橘書中已清楚說明多項實用觀念，包括遭遇煙霧時的應對方式，以及緊急止血的基本原則。他強調，面對這種隨機攻擊事件，最重要的原則就是「先自救，再救人」，確保自身安全才有能力幫助他人。沈伯洋提醒，第一時間應以逃離現場為優先，若無法逃跑，則應設法躲避，待危機解除後再回頭協助傷者。

接著，沈伯洋指出，這類攻擊事件中，傷者往往伴隨大量出血，因此止血觀念與工具格外重要，建議民眾可隨身攜帶簡易止血帶，以備不時之需。此外，在逃生過程中難免出現人群推擠情形，而推擠本身也可能造成二次傷害，甚至引發踩踏事故，過去防災教育中也曾提醒，推擠時應注意保護胸腔與呼吸空間，避免遭到壓迫。

針對網路上流傳是否為「第五縱隊」所為的討論，沈伯洋直言，對一般民眾而言，不論背後動機為何，實際面對的風險並沒有差別。相關背景與偵查工作應交由政府單位判斷與公布，民眾最重要的是冷靜應對，不過度恐慌，也不要轉傳未經證實的訊息。

最後，沈伯洋強調，社會應將重點放在如何降低傷害、預防下一次類似事件發生，而非陷入揣測與謠言之中，政府也會在適當時機對外說明調查結果，請民眾安心配合。

