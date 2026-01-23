網傳北榮鳳林醫院關病床 院長澄清「沒有關床」下半年開長照中心

兼任鳳林分院的榮總玉里分院的院長胡宗明親自澄清，鳳林分院沒有要關病床。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南部一名自閉症患者家屬昨Po文爆料，他打聽台北榮總玉里分院的病床，得知「北榮鳳林分院準備關慢性精神病房」40床；且因醫師離職造成排病床速度慢「最快要等到6月」。對此兼任北榮玉里、鳳林分院的院長胡宗明今(23)天澄清並沒有關床，目前鳳榮還有住40多床慢性病人，下半年也將配合長照3.0政策成立新的長照中心，最高收180人。

病患的媽媽在網路貼文，因為榮總玉里分院環境還不錯，向熟識的醫師打聽審核及排床現況，得知鳳林分院的慢性精神病床準備關床，有40床要轉回玉里，且玉里分院的精神科急性病床也因1名醫師離職，收新病人速度變慢，而且榮民榮眷優先「最快要等到6月才能入住」。

院長胡宗明澄清，北榮鳳林分院的慢性精神病房現住40多名患者，並沒有要關病床，慢性精神科病床的調整主要是優化及改善病床設施，去(2025)年就開始整理，因此部分病人有調整到玉里治療，目前鳳林、玉里兩個分院床位足夠因應東部地區民眾需求沒有問題。

胡宗明說，玉里分院的慢性精神病床特色是精神科復健銜接社區的玉里模式，貼文的南部患者替家人申請住院，因為疾病性質的緣故，可能透過復健也不見得好轉，能否排床還是要看病情性質，去年有醫師離職，今年陸續還會有新的醫師到職，將會補上缺口。

胡宗明也說，配合長照3.0政策廣設住宿型長照機構，榮總玉里分院去年成立住宿型長照機構「陶園」，共有104床，目前住了70多床，入住資格是長期照護(依失能／失智程度由輕到重)四級以上具有行動能力的失智症患者、身心障礙中度以上、慢性精神疾病患者需要生活照顧者；今年也已向衛福部申請在鳳林分院成立住宿型長照，總床位數共180床，目前正在等設立許可核發，預計第一階段30床、明年再加30床，預計下半年開幕。

台北榮總鳳林分院傳出「關閉慢性精神科病床」的流言，院方澄清：「沒有關閉」。(記者花孟璟攝)

