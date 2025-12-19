網傳北車、中山不同人犯案！北市警局澄清「是同一人」 警疏導交通目睹狂奔追緝

網傳北車、中山不同人犯案，北市警局澄清，全是同一人。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 5傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。不過網傳指出，北車與中山站犯案為不同人一事，北市警局也對此回應，強調均為同一人犯案。

北市警局指出，有關12月19日捷運台北車站M7出口通道、南京西路誠品百貨等處，不特定民眾遭張姓犯嫌殺傷案，經調閱相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，確認北車及誠品兩處案發現場均為同一犯嫌。

中山分局交通分隊員警19日晚間復案發18時41分許時，正在南京西路北側疏導交通，發現民眾呼喊砍人，目睹犯嫌1人進入南西誠品內，當場衝進誠品內與保全人員一同入內追緝犯嫌，最後在頂樓見犯嫌棄置刀椷及戰術背心等裝備後，即見犯嫌墜落於一樓停車場處，確認為張文1人犯案。

