網傳去中國 王世堅駁斥AI假影片：沒去中國也從來不用抖音和YT

民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指王身處中國，王世堅今（11/22）天在臉書發文駁斥相關內容，表示這是AI生成的假影片，他一直都在台灣，未來也沒有規劃去中國，而且官方社群帳號只有Facebook跟Threads。

對於近日在抖音及YouTube上流傳多支聲稱「阿堅前往中國大陸」的不實影片，王世堅說，他從來不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片。

王世堅說，近日有不肖人士利用AI影片偽造他的身分，聲稱他前往中國大陸，他嚴正澄清：「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

王世堅強調，他的官方帳號僅包括Facebook與Threads，對於其他平台上出現的所有內容，民眾若發現不實言論或假影片，應立即檢舉下架，以維護資訊正確性。

