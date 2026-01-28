網傳台中餐廳烤豬復活是AI生成影片

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「台中某餐廳的烤豬復活」？

AI生成的虛構影像

發佈：2026-01-28

更新：2026-01-28

報告編號：3997

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-28

報告編號：3997

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳「台中某餐廳烤乳豬復活」影片，查核中心LINE機器人接獲數十位民眾通報。經查，網傳影片為AI生成影像，並非真實畫面。



一、網傳影片是YouTube創作者今年1月25日上傳的影片，創作者也在1月27日留言說明「影片為虛構的創作，並非真實事件」。



二、檢視網傳影片也可見AI生成畫面的痕跡，如：牆面上的海報文字出現亂碼。使用AI生成影像檢測工具「Hive Moderation」、「DeepFake O Meter」，檢測結果顯示有高機率為AI生成影片、非真實影像。



三、網傳影片看似新聞畫面，但以關鍵字搜尋，查無相關資訊。



網傳影片誤導為新聞報導，實為AI生成的假訊息。

背景

LINE社群和網路流傳影片宣稱「台中某餐廳驚傳『烤豬復活』事件」，內容顯示餐桌上的烤豬跳至桌子下方，影片旁白也模仿電視台報導說明全場客人嚇壞。



除網路流傳外，查核中心也在兩天內收到40餘次讀者詢問，想知道影片真實性。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是真實畫面嗎？

網傳影片為AI生成影像，非真實畫面

（一）將網傳影片畫面擷圖反搜，可知網傳影片是源自於YouTube頻道《狗狗的頭上有冰淇淋》1月25日上傳的影片。瀏覽影片留言處，可見作者於1月27日補充說明宣稱「補充說明：這是我做夢夢到的畫面，想像創作，純屬虛構」。

影片創作者補充說明該影片為創作，非真實畫面

檢視該頻道簡介處聲稱，頻道分享各類創意影像與趣味畫面，並蒐集各種搞笑、惡搞的創意短片。進一步查看該帳號近期發布的Short短片內容，主題與生活有關。如：台灣農民種出巨型藍色香蕉、農民種出超長蓮霧、小學生騎跳跳馬過馬路等，但畫面內容都可以看見AI生成的痕跡。

（二）檢視網傳影片也可見AI生成畫面的痕跡，如：牆面上的海報文字出現亂碼。另使用AI生成影像檢測工具「Hive Moderation」、「DeepFake O Meter」，檢測結果顯示有高機率為AI生成影片、非真實影像。

（三）以「烤豬」作為關鍵字查找台灣媒體網站（三立新聞網、TVBS、民視新聞、聯合報、自由時報、鏡週刊、中國時報等），均未查找到近期台中有發生與烤豬相關的事件。