網傳台南當街砍人？男替母出氣「雙刀衝酒吧」找表親 鮮血落地3傷送醫

記者林昱孜／台南報導

台南男替母出氣「雙刀衝酒吧」找表親理論，3人混亂中濺血送醫。（圖／翻攝畫面）

當街砍人？台南市中西區某酒吧前今（25）日凌晨4時血濺馬路，一名葉姓男子酒後為了替母親出氣，突然持雙刀衝出家門找在酒吧內喝酒的表親理論，一陣混亂中遭到壓制在地，包括葉男在內，一共3人濺血送醫。警方將葉男訊問後，依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。

網傳台南當街砍人？台南市警局第二分局證實，凌晨有發生糾紛濺血。（圖／翻攝台南大小事）

臉書《台南大小事》出現一篇貼文，指出凌晨4點發生砍人事件，掀起網友恐慌，有人直接在下方留言吐槽：「沒新聞沒影片？製造恐慌！會被罰錢哦！」。台南市警局第二分局證實有口角糾紛，警方趕抵現場時，衝突已經平息。

廣告 廣告

警消趕抵現場衝突已經平息，現場一共三人送醫。（圖／翻攝畫面）

酒吧門口一片混亂，地上血跡斑斑，警消趕到現場，緊急將葉男、陳男、黃男等3名傷者，分別送往醫院救治，幸無大礙。這起糾紛發生於25日凌晨4時，據了解，葉男幾杯黃湯下肚後，不滿家族分產不均，母親遭到欺負，得知表親在酒吧飲酒，便氣得拿了菜刀，水果刀前往理論。

葉男被依殺人未遂、傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

抵達現場後，表親與友人數眾多，葉男寡不敵眾，混亂中被自己手中的刀劃傷濺血，後續遭到壓制在地，警消到場時，雙方紛爭已經平息，當場將葉男逮捕，就醫後帶回派出所偵訊。替母出氣結果狼狽收場，酒醒後，葉男被依殺人未遂、傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦。



更多三立新聞網報導

女清潔員斷魂！酒駕撞碎「創業開店」夢想 男友送最後一程：替她顧父母

捐水霧車只能找她！前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 檢當庭聲押禁見

23歲女清潔員人生謝幕！環保局長領同仁送別 父忍悲瞞奶奶：長輩撐不住

台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮

