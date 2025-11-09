網傳台灣捐巨資換蕭美琴歐洲議會演說 總統府駁斥：惡意捏造非事實

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說。針對網路出現台灣捐贈巨資交換演說傳聞，總統府今天(9日)嚴正駁斥，指相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿以訛傳訛。

「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)2025年度峰會7日於比利時布魯塞爾歐洲議會召開，台灣首次以正式會員國身分參與，賴清德總統指派副總統蕭美琴出席，蕭美琴在會中以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，創下我國副元首訪問非邦交國重大突破。

針對社群平台上出現「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」訊息，總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實；總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

郭雅慧並呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。(編輯：陳文蔚)