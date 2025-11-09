網傳台灣捐80億歐元換蕭美琴演講 總統府怒了：惡意捏造已報警

總統府發言人郭雅慧。總統府提供



副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」布魯塞爾年會，並在歐洲議會發表演說，創下我國副總統訪問非邦交國的國會的記錄，但網路卻出現不實訊息，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅慧今（11/9）強調，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

有網友在Threads寫下，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，郭雅慧今下午回應，「相關內容實屬惡意捏造，絕非事實」。她說，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

