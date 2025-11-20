網傳嘉義跨年超強卡司！ 市府文化局急澄清：假的、已報警

網路流傳嘉義市跨年活動重量級卡司，市府文化局澄清是假的。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 跨年將至，各縣市陸續公布跨年晚會的藝人陣容，而網路上流傳一份「迎接 2026 全嘉藝起來跨年晚會」藝人名單，見上面有告五人、謝金燕、周湯豪、張惠妹、王心凌等多位重量級卡司，然而，嘉義市文化局指出，該名單非官方資訊，與實際規劃不符，已向警察局報案。

網路上流傳的嘉義市跨年晚會藝人名單中，包括告五人、謝金燕、周湯豪、張惠妹、王心凌、黃妃、李佳薇、李千娜、叮噹、梁靜茹、范逸臣，還有中信兄弟啦啦隊，超豪華名單引起網友熱議，更讓當地民眾高度期待。

但嘉義市政府文化局於社群平台澄清，該名單非官方資訊，與實際規劃不符。相關卡司及活動內容，將由主辦單位統一對外公布，同時感謝大家對跨年晚會的關注與期待，相關規劃正積極進行中。呼籲大家支持正確資訊傳播，避免因網路謠言造成不必要的誤會。

嘉市文化局指出，目前已向警察局報案，要求追查謠言來源，提醒民眾若有故意散播不實資訊而造成社會大眾誤解者，相關行為可能已涉及法律責任，主辦單位將保留依法追究之權利。

