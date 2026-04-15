網傳國父紀念館停車場疑狠父踢兒畫面 北市警方介入調查

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市警局信義分局。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕社群網站流傳一段國父紀念館停車場昨天下午疑似父親對小孩出拳還狠踢屁股的影片，轄區台北市警信義分局三張犁派出所據報已掌握相關身分，將通知到案說明並依法辦理，另依規定通報市府相關單位依權責介入關懷輔導。

這段影片以「社會事新聞影音」為題，內容疑似一對父母親當時帶著剛放學，穿著國小運動服、背書包的一對男童，父親對其中一名男童出拳打其背部，導致男童倒地趴在地上，母親跑上前制止，父親怒氣未消又出腳狠踢學童屁股。

廣告 廣告

影片還PO文「國父紀念館停車場驚見暴力管教，孩童遭狠踢屁股、大力踹背引眾怒。」

警方據報經查，案件發生在昨天下午3時50分許，目前已經掌握相關人員身分，將會約談到案說明，依法處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

「惡龍」張錫銘拚假釋鬥法 二審逆轉改判敗訴

邊環遊世界邊創業！一年後他們衝出「10億元營收」 成功心路曝光

4/14 大樂透、今彩539獎號出爐！

神鬼中士！高雄後指部主計「1人分飾4角」14分鐘搬走國庫60萬

