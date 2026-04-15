白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
網傳國父紀念館停車場疑狠父踢兒畫面 北市警方介入調查
〔記者邱俊福／台北報導〕社群網站流傳一段國父紀念館停車場昨天下午疑似父親對小孩出拳還狠踢屁股的影片，轄區台北市警信義分局三張犁派出所據報已掌握相關身分，將通知到案說明並依法辦理，另依規定通報市府相關單位依權責介入關懷輔導。
這段影片以「社會事新聞影音」為題，內容疑似一對父母親當時帶著剛放學，穿著國小運動服、背書包的一對男童，父親對其中一名男童出拳打其背部，導致男童倒地趴在地上，母親跑上前制止，父親怒氣未消又出腳狠踢學童屁股。
影片還PO文「國父紀念館停車場驚見暴力管教，孩童遭狠踢屁股、大力踹背引眾怒。」
警方據報經查，案件發生在昨天下午3時50分許，目前已經掌握相關人員身分，將會約談到案說明，依法處理。
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