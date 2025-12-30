網傳國防部長休假未歸 國防部：顧立雄全程指導應對中共軍演
中國展開「正義使命-2025」環台軍演，今（30日）在台灣周邊海空域實彈射擊演習，網路卻流傳國防部長顧立雄休假未歸，國防部下午在記者會駁斥是錯假訊息，顧立雄參與我方所有應變過程，且全程掌握共軍發射火箭，嚴密監控應對。
面對共軍演習，國軍嚴陣以待，網路卻冒出國防部長顧立雄休假未歸，由交通部長陳世凱暫代指揮的訊息。針對傳言，國防部發言人孫立方今天以「匪夷所思」回應，強調顧立雄昨天一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握，以及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，皆全程參與並提出工作指導。
孫立方特別指出，中共今天在實彈射擊之前，顧立雄在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。他也提到最近傳的錯假訊息，數量不是特別高，品質上能夠端得上檯面、有水準的也不多，但錯假訊息的流傳，對我方是傷害，呼籲國人對於錯假訊息要查證。
情次室次長謝日升則說，中共大型軍演除了恫嚇目的之外，還企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任；過去6次大型軍演，國軍從來沒有退讓過，希望民眾相信國軍守土有責。
