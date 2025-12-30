網傳國防部長共軍軍演期間休假？國防部斥錯假訊息：顧立雄全程掌握

記者盧素梅／台北報導

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊，但網傳國防部長顧立雄休假未顧，國防部下午在記者會上駁斥這是錯假訊息。國防部指出，顧立雄昨天一早就進入到國防部，不管是國軍掌握到共軍動態到發布軍演通知，我方所有應變過程，顧立雄都有參與；另外，共軍今天發射火箭，顧立雄也都全程掌握。

國防部下午舉行記者會，媒體詢問，網傳國防部長顧立雄休假未歸，由交通部長陳世凱指揮？對此，國防部發言人孫立方指出，最近傳的錯假訊息，就量來說不是特別高的，但就品質上來說，能夠端的上檯面，具有品質水準的也不多。

孫立方進一步指出，顧立雄在禮拜一一早就進入到國防部，從國軍掌握的動態到共軍發布軍演通知，我方所有應變過程，顧立雄都有參與，今天共軍發射飛彈，顧立雄全程掌握，這些訊息都不是一個正確訊息。

孫立方指出，這一段時間，所有錯假訊息的流傳，對我方是傷害，都是敵人希望看到的，呼籲國人對於錯假訊息要查證了解，當你覺得這個訊息很奇怪的時候，就要去查證。

孫立方強調，我方發布的訊息、圖片，都不需要P圖，從2022年開始，我方所有發布的東西，都是真實的情況 ，不用P圖。

