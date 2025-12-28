網傳地震「7樓或7樓倍數比較晃？」 網友猜1原因

宜蘭東方海域昨（27）日23時05分許，發生規模7.0地震。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





宜蘭東方海域昨（27）日23時05分許，發生規模7.0地震，全台有感。網路上出現「住在7樓或7倍數樓層，地震是否特別晃」的討論，掀起熱議。對此，有人猜測其中原因。

宜蘭東方海域昨（27）日23時05分許，發生規模7.0地震。（圖／氣象署）

住在7樓或7倍數樓層比較晃嗎？

昨晚地震全台有感，許多住高樓的民眾紛紛釋出影片，驚呼住家超級晃。Threads上有網友想起高中時地科課，老師說「有人家住7樓嗎？好，謝謝手放下，地震會在7的倍數樓層最大，所以剛剛這些住7樓的同學家，地震的時候會特別可怕」，貼文引發討論，有住在14樓的網友透露，「一百多公斤的冰箱被搖出來了」，所幸沒問題，就再推進去原本的位置。

消息掀起一波討論

許多人紛紛回應，「哭啊～明年要交屋的房子就是七樓！」、「呃…14樓經過，所以我昨天經歷的一切都是放大版嗎」、「如果你那棟大樓總樓層是14樓，7樓就是搖晃力度最小的樓層啊，而不管是幾樓，頂樓都是最晃的」。

不過，有人則認為，「我應該也算廣義的地科老師吧。沒聽過，自然週期和共振要同時看地質條件和全樓高，老師講的，頂多可能是該地區的普遍狀況，不用太認真糾結這個數字」、「這個部分可能要看地震波型頻率如何，還有建築工法、結構，以及每層樓的樓高都會有影響，7樓只是個大概」、「沒什麼根據的說法，地震力的豎向分配是呈現倒三角分佈，越高樓層會越大。除非有一層的質量特別大才有可能影響豎向分配趨勢。比較有可能的理由是以前華厦大概就是蓋到7樓，所以住7樓（頂樓）的人最可怕。」。

地震避難三要訣

1.趴下

翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。

2.掩護

醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。

3.穩住

若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。