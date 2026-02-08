網傳墾丁大量梅花鹿受困死亡 墾管處澄清：已改用菱形鐵絲網 將全面清查
一名網友在社群平台發布影片指出，墾丁牧場與林試所周邊設置的尼龍圍網卡住梅花鹿，導致大量鹿隻受困而死。墾管處今天（8日）回應，經電洽該名網友，確認影片拍攝時間久遠，並非現況，墾管處也已派員巡查，未發現梅花鹿受困死亡情形，且近年已陸續把尼龍圍網更換為較易脫困的菱形鐵絲網，將全面清查轄區內圍網及圍籬。
一名自稱墾丁社頂居民的網友在臉書（Facebook）粉專「爆料公社」發布影片表示，墾丁社頂部落幾乎看不到梅花鹿，原來鹿群多被圍網卡住死亡，他在墾丁牧場周邊徒步查看，發現約500公尺範圍內有20具以上鹿屍。影片顯示，有梅花鹿因鹿角卡在尼龍網上，奮力掙扎仍無法脫困，不斷發出哀鳴。網友認為，「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」。
對此，墾丁國家公園管理處今天回應，經電洽該網友，他指稱影片是很久以前拍攝的，不記得確切地點，也非現況。墾管處已與畜試所派員巡查菱形鐵絲網圍籬，尚未發現梅花鹿掛網死亡情形。
墾管處指出，影片中的尼龍圍網皆腐朽損壞，推測應是早年林試所、墾丁牧場及農民為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草及農作物等設置。各單位近年設置的防護網，皆已改為較易脫困的菱形鐵絲網。
墾管處表示，將全面清查轄區內尼龍圍網，要求相關土地權責機關及民眾清除毀壞、失修圍網，避免導致梅花鹿受困。同時也將加強巡視圍網及圍籬，及時協助梅花鹿脫困，請各單位及村里長、民眾協助通報。
墾管處指出，梅花鹿復育成功，在野外已有穩定族群，但確實因族群分布不均，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響。梅花鹿不僅頻繁竄入農耕區啃食農作，也多次衝出道路造成交通意外，更讓高位珊瑚礁區珍稀植物遭受毀滅性威脅，因此有必要設置圍網，呼籲大眾正視梅花鹿族群過度擴張帶來的嚴峻挑戰。
墾管處說，目前估計園區內梅花鹿數量已逾3600隻，遠超出環境自然承載量。未來除了全面升級尼龍網為菱形鐵絲網外，核心課題在於「族群管控」。當物種數量失衡，再多防護措施也難以避免衝突。墾管處將持續蒐集科學數據，與學術單位研議管理方案，盼社會各界理解，透過適度族群管控才能真正落實生態永續。
編輯：秦穎雯
