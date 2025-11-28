網傳壓力鍋爆炸影片為AI生成。壓力鍋爆炸多因安全閥阻塞或未洩壓即開蓋造成
網傳影片「壓力鍋加熱後不能直接碰到冷水，馬上爆」？
這是AI生成影片，並非真實影像，壓力鍋內液體「突沸」不會發出火光
發佈：2025-11-28
更新：2025-11-28
報告編號：3920
查核記者：曾慧雯
責任編輯：陳偉婷
近日網路流傳一段壓力鍋爆炸的影片，並宣稱壓力鍋加熱後千萬不能沖冷水；經查證，網傳影片是AI生成，並非真實影像。壓力鍋爆炸多因安全閥被食物阻塞或未卸壓及開蓋造成「突沸」，但不像網傳影片會發出火光。
一、檢視網傳影片，可發現水龍頭位置突變、水流變形、徒手觸碰滾燙鍋底等諸多破綻。再以多個線上AI偵測工具的檢測，可判斷網傳影片極有可能為AI生成，並非真實影像。
二、物理專家表示，壓力鍋爆炸原因包括內容物太滿而阻塞安全閥，或是未完全洩壓即強行開蓋，使鍋內過熱液體瞬間劇烈沸騰（突沸）並噴濺，但突沸噴濺時並不會產生網傳影片裡的火光。
專家說明，沖冷水降溫有助於壓力鍋降壓，應不會造成爆炸；但如果冷卻收縮造成鍋身局部變形，有可能導致膠圈密封不良，高壓蒸氣於是從該縫隙迅速洩壓而產生突沸，類似於強行開蓋的情況。
網傳影片為AI生成影像，壓力鍋突沸也不會出現火光，因此，為「AI生成」的錯誤訊息。
背景
近日網路熱傳一段由多個片段組合而成的影片，內容是不同人將加熱後的壓力鍋端到水龍頭下沖水，結果引發爆炸。影片上壓字聲稱「用冷水幫壓力鍋洩壓是危險的」，傳言文字也稱「悶燒鍋（指壓力鍋）碰到冷水馬上爆」等。
查核
查核點一：網傳影片是真實影像嗎？
網傳影片極有可能為AI生成
查核中心檢視網傳影片，發現有諸多不合理處，例如影片的第一個片段裡，廚房流理臺水龍頭位置突然改變，水流方向也出現不自然變形；另外，也可見到影片中的人物觸碰剛移開火源的滾燙鍋底，均不合常理，可初步判斷可能非真實影像。
另外，查核中心利用Hive Moderation、was it AI，以及由陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲團隊所開發DeepFake Detection AI等線上AI偵測工具檢測網傳影像，也可發現網傳影像極有可能為AI所生成。
查核點二：壓力鍋沖冷水會爆炸嗎？
壓力鍋會因食物阻塞安全閥、未洩壓就打開鍋蓋而爆炸，但不會出現火光
（一）東吳大學物理學系兼任副教授陳秋民表示，網傳影片裡的壓力鍋爆炸時出現火光，實際上「突沸」是鍋內食物爆發噴濺出來，並不是著火後爆炸，所以不會出現火光。
陳秋民進一步說明，照理來說，壓力鍋沖冷水後壓力應該會下降，所以不見得是「沖冷水降溫」的行為直接導致壓力鍋爆炸，而是在鍋裡裝滿食物的情況下，端著壓力鍋走動時搖晃鍋子，可能導致壓力鍋的安全閥被食物阻塞、無法釋放壓力，內容物才有可能爆發噴濺出來。
陳秋民說明，就像有些人用微波爐加熱液體卻被燙傷的案例一樣，微波爐裡的食物不動就沒事，一動則改變平衡狀態，使得能量完全釋放，造成劇烈沸騰並向上噴發的「突沸」現象。
陳秋民建議，如果希望壓力鍋早點降壓，不妨在鍋子上反覆蓋上濕毛巾降溫，會比端著滾燙的鍋子去沖冷水來的安全。
（二）「跟著鄭大師玩科學」網站經營者、高中物理老師鄭永銘指出，壓力鍋移到水槽後由於已無明火，因此爆開後不至於產生火焰，網傳影片裡出現的火光畫面不符現實。
鄭永銘表示，鍋內食物太滿造成安全閥被食物阻塞，以及在未洩壓完全的情況下打開鍋蓋，都是會造成壓力鍋爆炸的原因。
他說明，典型壓力鍋的溫度通常在攝氏116～120度 ，當壓力鍋的高溫鍋體迅速沖冷水時，因冷卻收縮造成鍋身局部變形，有可能導致膠圈密封不良，高壓蒸氣於是從該縫隙迅速洩壓；這等同於在高壓下打開鍋蓋，不穩定的鍋內過熱液體突然產生劇烈沸騰的「突沸」現象。
（三）查核中心詢問日新不銹鋼工業股份有限公司。日新不銹鋼工業表示，以該公司製造的牛頭牌直火式壓力鍋來說，並沒有「熱鍋不能沖冷水」的使用禁忌，沖冷水降溫也不會導致快鍋爆炸。
日新不銹鋼工業強調，壓力鍋的鍋蓋要等洩壓之後才能掀開，如果尚未洩壓就強行打開，鍋中食物就會因為壓力緣故噴濺造成危險。
