網傳天下雜誌統計半導體外移數據，是錯誤訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳「天下雜誌統計，半導體產業外移2300家、員工外移10萬人」？

天下雜誌沒有撰寫相關文章

發佈：2026-01-21

更新：2026-01-21

報告編號：3990

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-21

報告編號：3990

記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳文章，聲稱根據天下雜誌統計，將有2300家半導體產業外移、員工外移超過10萬人，將導致台灣經濟衰退。經查證，天下雜誌從未發表相關統計或文章。



一、天下雜誌1月17日已經發表聲明澄清，從未發表網路流傳的「半導體外移」統計或文章。



二、近期熱傳的這則傳言，在2025年就已出現，當時查核中心已經發布報告確認，不但天下雜誌沒有發布網傳文章，其他媒體也沒有類似訊息。



網傳文章冒用天下雜誌名義發布內容，因此為「錯誤」訊息。

背景

近期流傳網路文章聲稱，根據天下雜誌統計，由於台積電在美、日、德設廠，將導致2300家半導體上下游產業外移，外移員工超過10萬人。這些外移將導致台灣經濟衰退，讓台灣成為另一個菲律賓。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳「天下雜誌統計半導體外移」文章，內容是真的嗎？

天下雜誌已經澄清，從未發表網傳文章統計或文章

網傳文章改寫自2025年出現的網路傳言，原始版本是前內政部長李鴻源提及歐盟課徵碳稅，將對台灣造成影響，並引用天下雜誌數據，聲稱台灣會變成下一個菲律賓。

近期此傳言重新流傳，但刪除李鴻源部分，改寫後的新版本，仍保留天下雜誌報導、台灣會變成菲律賓等文字，實際上這些內容都與天下雜誌無關，而是不知來源的拼湊文章。

查核中心去年7月已經發布查核報告，向李鴻源本人確認，除了碳稅部分是他演講內容之外，其餘都不是他說的。查詢天下雜誌官網，也沒有半導體產業外移2300家、員工外移10萬人的相關報導，查證其他媒體，也沒有類似訊息。

針對近期傳言，天下雜誌1月17日也正式發表聲明，表示「並未撰寫過此類文章，也未統計過此數字」，也在聲明中引述查核中心報告，指出去年已經出現這則不實訊息。

綜合以上，近期流傳「天下雜誌統計半導體外移」文章，早在2025年被確認為假訊息，天下雜誌也正式發表聲明，表示從未撰寫此類文章。

近期傳言改寫自2025年舊傳言，「天下雜誌統計」段落去年就已流傳，已查證為錯誤訊息。

網傳文章在去年底零星出現，近期台美關稅底定後大量流傳

經檢索網路，目前流傳的文章版本（刪除李鴻源相關文字），至少在去年11月就已出現，此後即不斷零星散布。但從1月17日開始，突然在臉書等社群平台大量出現，直到現在。研判此一現象，跟近期台美關稅底定有關。

1月16日台美宣布關稅談判結果，其中提及台灣半導體、AI應用等產業，將自主投資美國2500億美元，另外台灣政府又提供2500億美元的授信額度，提供給有投資需求的業者。

台灣關稅談判結果涉及對美投資，可能在此背景下，這則舊訊息又重新被流傳、呼應時事。