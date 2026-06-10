網傳女教師遭強送醫？高市衛生局澄清：多方通報高風險、經同意後就醫
記者洪正達／高雄報導
高雄林姓國小教師因校園事件頻遭校方調查，近日在臉書粉專拋出一句「學校最高樓層」引發各界關切，4日她被市府安置到凱旋醫院，並於9日出院，隨後林師在臉書發文，自述被「束帶固定」上救護車的過程，委屈與無助讓她淚水潰堤，對此，高雄市衛生局10日澄清，指出個案曾有輕生相關，且多次拒絕關懷訪視，強調當天是經專業評估並取得同意後護送就醫，絕無「強制住院」。
林姓教師發文回憶，4日傍晚有2名員警與2名衛生局人員現身家門外，以堅定口氣稱「帶妳去更好的醫院，那裡有更好的醫師。」下樓後她被要求躺在擔架上並以「束帶固定」，隨後救護車一路鳴笛奔向醫院，強烈的身體痛苦與內心無助，讓她眼淚當場潰堤。
高雄市衛生局指出，有關本市林姓國小教師近日就醫過程引發外界疑慮，經查相關紀錄，嚴正澄清並無「強制住院」情境，個案自6月2日起即多次被通報為「高度自殺意念」個案，6月3日下午再接獲高雄市某地區醫院及外縣市醫學中心自殺通報，個案已屢次拒絕社區心衛中心自殺關懷訪視員聯繫關懷，基於積極有效保護個案，6月4日心衛中心隨即啟動「社會安全網危機介入團隊」並聯繫相關專業醫療團隊應變，現場經精神衛生專業風險評估並取得其同意後護送就醫。
經查個案6月初曾對外自述有燒炭及跳樓的相關計畫，已有多次就醫紀錄，且經本市及外縣市醫學中心均評估為高風險自殺個案，曾於外縣市醫學中心急診就醫過程「暫時性保護約束」，所流傳約束照片並非發生在本市醫療院所而是在先前外縣市醫學中心，請勿以訛傳訛。
衛生局強調，個案此次就醫係經醫療團隊充分評估及說明，患者與家屬均「知情同意」其病情及住院治療之必要，當場完成簽署相關文件後收治住院，絕無強制住院情事，凱旋醫院團隊在個案住院治療期間也給予完整且最好的妥適照顧，個案已於6月9日下午出院。本案經「社會安全網危機介入團隊」自殺處置相關程序，包含送醫過程皆有明確向個案溝通說明，並獲同意。衛生局並強調：關於個案之病情、診斷及相關處置等，需充分尊重個案及醫療院所之專業，未便揭露說明。
全國自殺防治中心主任黃敏偉醫師／博士說明：為了避免激化患者自殺意念，請讓當事人安心休養，希望社會大眾勿多做打擾，也要請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
分手狠報復！洗車工臉書狂外流前女友「全裸恩愛片」判決出爐
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
驚見人妻甜喊同行小王「超噁對話」！殯葬夫氣炸鐵條痛毆下場超慘
高清無碼照曝光！嘉義92顆行動炸彈在路上 毒駕累犯長相名字赤裸公開
其他人也在看
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查