網傳女教師遭強送醫？高市衛生局澄清：多方通報高風險、經同意後就醫

記者洪正達／高雄報導

衛生局說明，當天由當事人同意且經過專業評估後才送醫，並無「強制住院」的做法。（圖／翻攝GoogleMaps）

高雄林姓國小教師因校園事件頻遭校方調查，近日在臉書粉專拋出一句「學校最高樓層」引發各界關切，4日她被市府安置到凱旋醫院，並於9日出院，隨後林師在臉書發文，自述被「束帶固定」上救護車的過程，委屈與無助讓她淚水潰堤，對此，高雄市衛生局10日澄清，指出個案曾有輕生相關，且多次拒絕關懷訪視，強調當天是經專業評估並取得同意後護送就醫，絕無「強制住院」。

林姓教師發文回憶，4日傍晚有2名員警與2名衛生局人員現身家門外，以堅定口氣稱「帶妳去更好的醫院，那裡有更好的醫師。」下樓後她被要求躺在擔架上並以「束帶固定」，隨後救護車一路鳴笛奔向醫院，強烈的身體痛苦與內心無助，讓她眼淚當場潰堤。

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高雄市衛生局指出，有關本市林姓國小教師近日就醫過程引發外界疑慮，經查相關紀錄，嚴正澄清並無「強制住院」情境，個案自6月2日起即多次被通報為「高度自殺意念」個案，6月3日下午再接獲高雄市某地區醫院及外縣市醫學中心自殺通報，個案已屢次拒絕社區心衛中心自殺關懷訪視員聯繫關懷，基於積極有效保護個案，6月4日心衛中心隨即啟動「社會安全網危機介入團隊」並聯繫相關專業醫療團隊應變，現場經精神衛生專業風險評估並取得其同意後護送就醫。

經查個案6月初曾對外自述有燒炭及跳樓的相關計畫，已有多次就醫紀錄，且經本市及外縣市醫學中心均評估為高風險自殺個案，曾於外縣市醫學中心急診就醫過程「暫時性保護約束」，所流傳約束照片並非發生在本市醫療院所而是在先前外縣市醫學中心，請勿以訛傳訛。



衛生局強調，個案此次就醫係經醫療團隊充分評估及說明，患者與家屬均「知情同意」其病情及住院治療之必要，當場完成簽署相關文件後收治住院，絕無強制住院情事，凱旋醫院團隊在個案住院治療期間也給予完整且最好的妥適照顧，個案已於6月9日下午出院。本案經「社會安全網危機介入團隊」自殺處置相關程序，包含送醫過程皆有明確向個案溝通說明，並獲同意。衛生局並強調：關於個案之病情、診斷及相關處置等，需充分尊重個案及醫療院所之專業，未便揭露說明。

全國自殺防治中心主任黃敏偉醫師／博士說明：為了避免激化患者自殺意念，請讓當事人安心休養，希望社會大眾勿多做打擾，也要請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。

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