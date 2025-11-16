網傳女童遭繼母虐待 鐘東錦嘆瘋狂網路世界：毀了可能輔導走出困境的家庭

鍾東錦發文感嘆，網路上片面資訊所導致的網暴，毀了原本可能靠輔導走出困境的六口之家。翻攝自鐘東錦臉書



昨日（11/15）有網友在Threads發文表示，苗栗縣一名國小一年級女童遭繼母施虐、社工卻失能未處理，貼文發布後引起網友熱議，苗栗縣政府社會處對此說明，該案已於7月介入查證並啟動處遇相關機制，同時嚴正聲明絕無「社工失能」情事，惟考量該家庭照顧壓力，昨將女童安置。苗栗縣長鐘東錦也在臉書發文感慨，網路上這些未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。

有網友在Threads發文指出，苗栗一名小一的小女生遭到繼母嚴重虐待，全身是傷，學校老師通報社工後，社工卻回覆繼母最近有改善、照顧不錯，每天送回一樣的地方繼續被虐，甚至還曾發生半夜被繼母趕出家門，警方送回家卻遭繼母拒收，表示不要這個小孩，社工也呈現失能狀態。

廣告 廣告

該篇貼文發布後迅速引起輿論關注，苗栗縣政府社會處也緊急澄清立案處置過程，強調絕無社工失能情事。鐘東錦也在臉書發文感嘆「未經他人苦，莫勸他人善，瘋狂的網路世界，悲情的六口之家。」

鐘東錦表示，該文經證實部分為捏造資訊，即使經過火速澄清，仍透過網路病毒式傳播，憤怒掩蓋真相，正義之士傾城而出，沒人在意故事的真正背景是什麼，卻又再一次因未經查證的片面資訊形成網暴，毀了一個原本可能透過輔導而走出困境的六口之家。

鐘東錦批評，沒有道德邊際的Threads，虛假謠言滿天飛，捏造事實幾乎無責，撕裂衝突無所不在。隨便編造的流言一經轉傳，都能導致某個家庭破碎甚或國家政策因此轉彎，「每個人都有故事，每個人都會犯錯，但這位母親平日忙於外送之外還要兼顧五個小孩，換作是我，我不確定我是否也能扛住這樣的壓力。」

鐘東錦強調，成年人的崩潰只在一瞬間，一篇網路文章很可能成為壓垮母親的最後一根稻草，壓力決堤，也讓負責的社工心灰意冷，「網路給了我們絕對的言論自由，但卻沒有喚醒我們的思辨能力，議題爆發只要一天，處理與修復可能要數月甚至數年，但隱藏在謾罵聲後的淚水，沒人看見。」

鐘東錦強調，孩子縣府會照顧好，對於這個重組家庭，也會持續追蹤輔導，「但我要逆風一次，對於這些Threads友，無論是網軍還是真實帳號，期望你們秉持良心，不要為了流量與一時激情，隨意擾動甚至毀滅別人的生活。輿論是兩面刃，願我們都是明白人。」

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實

赴柬埔寨約會！抖音網紅12日突失聯 男友也人間蒸發

蕭敬騰代言！全家羽絨外套「下殺298元」 內行搶翻：日本設計師聯名款