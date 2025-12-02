網傳家人生重病！Ella突爆哭 認求粉絲替弟集氣「幫我們家加油」

【緯來新聞網】陳嘉樺（Ella）今（2日）擔任弘道寒冬助老公益大使，近期忙於巡迴演唱會《Its Me艾拉主意》，操肌操到體脂只剩16.7，面對關心「我沒有很瘦，大家不要怕，我體力很好、很健康」。在記者會上，她提到在金鐘獎上看到緬懷已故業內人士時，講一講大爆哭，連雙眼皮貼都掉了，事後提到弟弟最近正逢低潮，所以才在演唱會希望粉絲集氣給家人力量。

Ella想到身邊過世的人爆哭。（圖／記者陳明中攝）

先前在演唱會上，Ella主動說道弟弟而哭，被猜測是家人生重病，她今透露弟弟是因心理因素影響到生裡狀態，診斷出是自律神經失調「身體是70歲老人狀態」，於是才想給家人一個告白，認為：「一個人意念有限、眾人的祝福是很強大，希望粉絲朋友可以幫我們一家人加油。」



Ella想起身邊許多的人突然就走了，反覆思考最後一次和對方見面時，是否有好好的相處。最後更不忘提醒，「遇到低潮要勇敢面對、學會勇敢求救，這是有辦法解決的」。

Ella哭到重貼雙眼皮貼。（圖／記者陳明中攝）

曾經也是壓抑型人個，她閱讀許多正能量的文章，看破人生無常的真理，分享自己若深陷低潮都靠轉念，因為人終究一死，所以現在都學會自我鼓勵，現場再度提醒大家，別總在煩惱工作的事，然後要多多運動，話鋒一轉就站起來示範，又跑又秀肌肉，非常瘋。



弘道老人福利基金會歡迎民眾愛心響應，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐；捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨；捐款3000元助老全年關懷服務不間斷，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、歡喜過好年。

Ella受訪時總愛邊說邊示範，這不知在幹嘛。（圖／記者陳明中攝）

