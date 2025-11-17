網傳小一女童遭虐！鍾東錦嘆：未經他人苦莫勸他人善 原PO再嗆「所以把她趕出家門是OK的？」

有網友表示，苗栗一名小一女童遭繼母長期施暴，對此，鍾東錦嘆「未經他人苦莫勸他人善」。圖／翻攝自threads

日前有網友在Threads上透露，苗栗一名小一女童長期遭繼母虐待，不僅身上多處傷痕、精神解離、尿失禁等，甚至曾半夜被趕出家門，警方送回時繼母拒收，女童被安置一晚後，隔天又被送回家中繼續受虐，多次通報社工情況未見好轉，引發質疑。對此，苗栗縣縣長鍾東錦在臉書直呼「未經他人苦，莫勸他人善」，親揭現況。

鍾東錦發文表示，昨（16）天在Threads流傳的一篇虐童文，經證實部分為捏造資訊，縱然火速澄清，但透過網路病毒式傳播，憤怒掩蓋真相，正義之士傾城而出，沒人在意故事的真正背景是什麽，但卻又再一次，因為未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。

鍾東錦透露，對方是一位外送媽媽，獨立撫養5個孩子，其中甚至有幾個沒有血緣關係。他譴責，沒有道德邊際的Threads，虛假謠言滿天飛，捏造事實幾乎無責，撕裂衝突無所不在，隨便編造的流言一經轉傳，都能導致某個家庭破碎甚或國家政策因此轉彎，每個人都有故事，每個人都會犯錯，但這位母親平日忙於外送之外還要兼顧5個小孩，「換作是我，我不確定我是否也能扛住這樣的壓力。」

他也忍不住直說，「成年人的崩潰只在一瞬間，一篇網路文章成為壓垮母親的最後一根稻草，壓力決堤，孩子安置，社工心灰意冷。」網路給了我們絕對的言論自由，但卻沒有喚醒我們的思辨能力，議題爆發只要一天，處理與修復可能要數月甚至數年，但隱藏在謾罵聲後的淚水，沒人看見。

鍾東錦也強調，「孩子我們會照顧好，對於這個重組家庭我們會持續追蹤輔導，但我要逆風一次，對於這些Threads友，無論是網軍還是真實帳號，期望你們秉持良心，不要為了流量與一時激情，隨意擾動甚至毀滅別人的生活。「輿論是兩面刃，願我們都是明白人。」

而對於鍾東錦的說法，揭露此虐童事件的原PO再度發文回應，他坦言，自己只是轉述朋友的求助，想知道縣長針對她說的「部份捏造事實」是指哪一部份？她認為，自己的本意是想救這位小女孩，但縣長的意思好像是，因大人壓力大、生活不易，加上和女童並無血緣關係，才會出現失控行徑。

原PO質疑「所以偶爾虐待那位小一女孩是ok的？把她趕出家門是ok的？」她也十分痛心，憐憫女童的境遇，不禁直呼「我只希望這些都不是事實，這世界到底還有沒有良善，還有沒有正義存在？」

對此，網友全都議論紛紛「昨天看到市長寫的，我就覺得很多疑問，用訴諸情感的方式避重就輕。我只要知道，小女孩臉上的巴掌傷痕是不是真實？傷痕是不是繼母下手的？都是事實的話，其他理由都不是重點，無血緣、經濟困難、獨立撫養，都不是下手的理由，親媽來也一樣，更何況傷痕的照片用肉眼和生活常識看，都覺得很過頭了，再加上眾多說法說不是只有一次」、「一個人要照顧六個孩子，社會局介入之後，有改變什麼嗎？有讓這個風險家庭變安全嗎？」、「所以事實是什麼，要不都出來好好說明？女童現在在哪，人有沒有安全？」



