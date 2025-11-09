網傳巨資換歐洲議會演說 府方轟造謠已報警

▲蕭美琴赴歐洲議會演說，達成罕見外交突破，網路卻出現巨資換演講不實訊息，總統府駁斥此傳聞並報警處理。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，達成罕見的外交突破，網路上卻出現不實訊息謠傳外媒報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講，對此總統府今（9）日表示相關內容實屬惡意捏造，並已通知警政單位依法調查處理。

網傳外媒報導指出台灣捐贈80億歐元巨資交換蕭美琴歐洲議會演講，對此總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

郭雅慧表示，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

