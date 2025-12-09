網傳巴黎世家頭巾似披麻戴孝？ 實為日本品牌設計
近期在社群平台上流傳一張走秀頭巾照片，被網友戲稱「披麻戴孝」。台灣事實查核中心於12月3日公布查核報告，指出這實際上是日本設計師品牌SETCHU的作品，並非網友所稱的國際知名品牌巴黎世家（Balenciaga）所設計。
該張照片在網路上引發熱烈討論，許多華人網友認為照片中模特兒所配戴的頭巾造型類似「披麻戴孝」，紛紛在社群平台留言揶揄「在華人圈會滯銷」、「會被老母打死」，也有網友自嘲「我很確定我不適合時尚」。
查核中心透過Google以圖反搜功能進行查證，在時尚雜誌《VOGUE》與《VOGUE JAPAN》於2025年初的報導中找到相關資訊。報導內容顯示，網傳照片中的服飾品牌為SETCHU，由日本設計師桑田悟史（Satoshi Kuwata）所創立設計，與傳言中提及的巴黎世家毫無關聯。
根據報導，2025年4月16日，SETCHU在義大利佛羅倫斯國際男裝展（Pitti Immagine Uomo）舉辦品牌首次時裝秀。品牌創辦人桑田悟史為該場秀構思四十套造型，以「一天從早到晚的變化」為主軸，運用「折紙」概念設計各種正式服飾。他的設計特色在於服裝的可變性，例如長版外套扣上裡布內的釦子後，就能變形成短版長度。
查核中心進一步檢視SETCHU官方Instagram帳號的貼文，確認該品牌確實發布網傳的頭巾造型照片，並在貼文中說明照片裡模特兒身穿的晨禮服、格紋褲、毛皮大衣與可折疊夾克，皆為SETCHU 2025年秋冬系列款式。
查核中心分析，巴黎世家過去曾推出多款引發大眾熱議的設計作品，可能因此導致網友產生錯誤連結。該品牌在2017年推出神似IKEA購物袋的寶藍色購物包，2022年推出命名為垃圾袋的抽繩包，2024年和2025年又陸續推出洋芋片手拿包、北京烤鴨手拿包，以及與台北市專用垃圾袋相似度頗高的手提托特包等產品。
台灣事實查核中心將此則傳言定調為「移花接木」的錯誤訊息，因為傳言將日本設計師品牌SETCHU時裝秀的照片，誤稱為巴黎世家所設計的頭巾。
