網傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾 真正設計師竟是他！設計概念曝光

網路上近期瘋傳一組模特兒展示頭巾的走秀照片，宣稱設計出自國際知名品牌巴黎世家（Balenciaga）。由於頭巾乍看之下形似台灣喪葬儀式中會出現的「披麻帶孝」，引起網友關注。對此，台灣事實查核中心調查後發現，真正的設計師另有其人。

查核中心表示，頭巾作品曝光後，因為神似「披麻帶孝」在社群平台上引起熱議，遭到網友揶揄「在華人圈會滯銷」、「會被老母打死」、「我很確定我不適合時尚」等。

查核中心指出，巴黎世家過去有多款設計都引發大眾討論，像是曾推出類似垃圾袋、洋芋片及印有烤鴨圖案的購物包和手拿包，再加上品牌風格強烈的關係，更曾被網友當成創作AI圖片的靈感來源。

不過，事實查核中心查證後發現，走秀照片出自2025年日本設計師品牌SETCHU舉辦的時裝秀，與巴黎世家無關。作品由日本設計師桑田悟史設計，以「折紙」為概念，例如長版外套如果扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度。因此，傳言為「移花接木」的錯誤訊息。

