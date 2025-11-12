網傳市府未驗收亂挖？竹市府怒回：統包商才是拖工元凶

【警政時報 林照東／新竹報導】近期針對新竹棒球場工程，部分特定民代及網路社群流傳多則錯誤與不實言論，引發外界誤解。新竹市政府今（12）日嚴正駁斥，指出相關指控皆屬張冠李戴、混淆視聽，並強調「拖延阻礙棒球場改善的從來不是市府」，市府早已依法完成裁判費繳納，並提起民事求償，所有行動均合乎程序、依法行政。

新竹棒球場改善工程空拍畫面，可見覆土移除後的球場全貌。市府強調，所有工程處置均依契約與鑑定結果依法辦理，目的在確保結構安全與球場未來啟用品質。（圖／新竹市政府提供）

市府表示，工程自111年7月全面停工後，市府即針對排水系統、土壤級配與結構展開全面檢討。於112年8月的會議中，市府即要求統包商提出完整的球場覆土載重及設計計算報告，並明確指出覆土疑似超出結構設計載重，應提供經審查核可的結構計算書以確認安全。然而統包商遲未提交有效資料，亦未配合移除超載覆土。

新竹市政府啟動棒球場覆土移除與改善工程，施工團隊進場進行結構減載作業，現場施工過程全程依照工程安全規範執行，確保球場結構安全與後續修復品質。（圖／新竹市政府提供）

在統包商無法於限期內說明結構安全的情況下，市府依契約規定，於113年3月1日依法解除球場部分工程契約，並計畫重新招標由其他廠商進場移除覆土、減輕結構重量。惟統包商以「結構仍待鑑定」為由，向法院聲請保全證據，使改善工程延宕近一年。

市府指出，在保全證據期間，統包商委託台灣省結構技師公會進行鑑定，最終於114年2月出具報告，確認球場地下室頂版「未達混凝土結構設計規範所可確保之安全程度」，此結果證實市府原先的結構疑慮正確無誤。隨後市府於保全解除後立即展開覆土移除作業，以確保公共安全。

對於外界質疑市府「未驗收卻開挖球場」的錯誤指控，市府嚴正澄清，該覆土區域已解除統包商契約範圍，市府依法接手後續工程，所有行動皆有法源依據，絕非任意開挖或破壞。

市府並指出，桃園地院近期審理案件屬統包商與下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。市府歷來均依法監督統包契約履行，要求統包商補正結構安全、排水改善及圖說資料，但統包商多次延宕，才導致進度受影響。

至於有網路傳言稱市府未繳納損害賠償訴訟之裁判費，市府再度嚴正駁斥，強調已於今年8月22日依規繳納完畢，絕無漏繳或延誤情事。

新竹市政府重申，棒球場改善工程每一項決策均以「安全無虞、依法行政」為最高原則。統包商怠於履約、導致延宕，市府依法解約並主動排除安全風險，是對市民負責的作為。市府呼籲外界回歸事實與法律依據，勿再散播錯假訊息，以免誤導社會輿論。

