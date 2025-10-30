網傳帶肉品通關能拒檢？朝野齊轟「邊境防疫螺絲鬆了」：查核機制非常軟弱

台中養豬場日前出現非洲豬瘟確診案例，而後卻在網路上流傳網友教導民眾「面對機場手提行李檢疫時能夠拒檢」，這讓朝野立委今（30）日在立院衛環委員會質詢時，齊轟「邊境防疫螺絲鬆了」，對比前行政院長蘇貞昌時代非洲豬瘟百分之百的邊境查驗，防檢署現在針對邊境的管制非常軟弱，才會導致豬瘟疫情邊境失守。

國民黨立委王育敏秀出社群貼文，指有馬來西亞返國的網友在社群上炫耀，教導民眾下次從疫區回國不用當冤大頭排隊，可以直接拒檢，而他引用度就是時任防檢署副署長徐榮彬受訪時稱，桃機針對高風險國家旅客的手提行李設有手檢區進行肉品檢驗，並沒有強制旅客也可以拒絕。

王育敏質疑，若旅客從疫區返國都可以不用檢驗，就是豬瘟最大的防疫破口，邊境查驗如此鬆散，防檢署手檢站因為缺乏法源依據、沒有公權力要求旅客一定要開包檢查，只要旅客不願意就沒有強制力，過去蘇貞昌擔任行政院長時代針對邊境查驗非洲豬瘟非常嚴格，現在的防疫整個鬆掉，所以才會出現現在邊境失守的情況。

防檢署：百分百查驗需要修法投入人力

對此，防檢署長杜麗華回應，目前防檢署設立的手檢站針對旅客手提行李仍然是以行政勸導的方式進行，假設拒絕到了海關，被查獲就會開罰20萬元；在實務上如果遊客拒絕，防檢署會通知海關對該旅客進行加強查驗，若要針對高風險國家進行百分之百查驗，就需要修法並有正式的人力投入，現在沒有多餘的人力。

民進黨立委劉建國也批評，防檢署與關務署針對非洲豬瘟邊境查驗的管制回應非常軟弱，面對網友公然挑戰公權力，執法單位卻是兩手一攤，他認為對防檢署來說海關就是就是防疫的第一線，面對旅客拒檢，就應該直接通知有執法權的關務署到現場查驗，質疑為什麼防檢署沒有這種魄力向國人保證。



