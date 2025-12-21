網傳年底北投恐嚇訊息 蔣萬安：查獲3恐嚇訊息IP在境外

台北19日發生張文隨機攻擊案釀死傷，網路又傳出有人年底要在「北投砍百人」。台北市長蔣萬安今天（21日）表示，市府已查到3則有關北投恐嚇訊息的IP位於境外，會持續加強相關區域維安，包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。

27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後，媒體聯訪詢問有人在網路上稱12月31日要在「北投砍百人」。

蔣萬安說，從昨天開始一直到今天，針對陸續相關網路或社群上的恐嚇訊息留言，第一時間要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，目前已查到3則對於北投恐嚇事件的IP，是在境外。他說，市府會持續加強相關區域的維安。