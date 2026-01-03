網傳廚餘機申請後退貨賺5千 台中市府警告：將嚴格查核

台中市政府為因應廚餘禁養豬政策，近日推出家用廚餘機補助計畫，首波釋出一萬個名額。然而網路近期卻流傳可透過「先申請、後退貨」的方式詐領五千元補助金。市府對此嚴正駁斥，強調將嚴格查核，若查獲不法將依法追回款項並追究詐欺等刑責。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

台中市經發局指出，本次補助總經費達五千萬元，是六都中唯一全面採用「台中通」APP線上申請、免紙本且免臨櫃的縣市。自昨日開放申請以來反應極為熱烈，截至今（3）日受理件數已突破兩千件。由於名額有限，引發部分尚未購機的市民擔憂遭人惡意卡位，導致無法順利申請。

針對網路流傳可利用美式賣場退貨機制，以購買憑證登記後退貨來騙取補助款的說法，經發局長張峯源強調，補助原則為「實際完成購買並持續使用」。市府目前設有逐案審查與文件檢核機制嚴謹把關，經初步清查，尚未發現有大量惡意卡位的情形。

台中市家用廚餘機可申請補助。（圖／台中市政府）

經發局進一步說明，為防堵投機漏洞，市府將於確認產品超過鑑賞期且實際使用無誤後，約兩週才會核發補助款。若民眾在申請後辦理退貨，已領取者必須繳回款項。市府法制局也提醒，後續將針對購買憑證、保固資料及實際使用情形進行查核，切勿以身試法。

法制局警告，若查獲民眾使用不實資料申請，或透過退貨等手段不當領取補助款，除依法追回補助金外，將依情節追究《詐欺罪》、《偽造文書罪》或《使公務員登載不實罪》等法律責任，呼籲民眾切勿心存僥倖。

