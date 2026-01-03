網傳廚餘機退貨賺5千補助！中市府籲勿觸法

▲台中市長盧秀燕日前於市政會議時宣布補助市民購買家用廚餘機。（圖／台中需政府提供，2026.01.03）

[NOWnews今日新聞] 台中市政府因應家戶廚餘禁餵豬新制，推出1萬戶市民購買家用廚餘機的補助計畫，開放申請才2日已受理超過2千件，反應極為踴躍。網路卻傳出「先申請後退貨，狠賺5千」等「A補助款」的說法。市府表示，目前先防堵惡意卡位，後續將進行查核，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，除了依法追回補助金，亦將追究《詐欺罪》等相關法律責任。

目前全國有4個縣市推出家用廚餘機補助計劃，台中市規模最大、名額最多，也是目前唯一全面採「台中通」APP線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市。首波補助1萬台、總經費5千萬元，昨天甫開放申請，受理件數今（3）日已破2千件。

▲台中是全國補助家用廚餘機規模最大的城市。（圖／台中需政府提供，2026.01.03）

由於名額不多，許多還來不及買廚餘機的市民，擔心被惡意卡位導致無法申請。網路也有人類推美式賣場退貨經驗，認為可以先把廚餘機買回家，以購買憑證、保固資料上網登記後拿去退貨，就可以「A走」5千元補助款。

經發局長張峯源強調，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關，初步查核未發現大量惡意卡位。經發局特別提醒，補助申請通過後不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤，約2週後核發補助款，民眾若於申請補助後辦理退貨，已核發者須繳回補助款。

市府法制局也說明，後續仍將進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，追究涉及《詐欺罪》、《偽造文書罪》或《使公務員登載不實罪》等法律責任，請民眾切勿心存僥倖。

