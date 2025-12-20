網傳張文想「跳紙箱逃跑」 專業警還原現場揭可行性

張文從誠品南西頂樓出去後不久，警方就趕到現場。翻攝畫面



27歲男子張文犯下台北市中山區隨機攻擊案後，闖入誠品南西店，從頂樓墜落身亡，有網友指稱張文墜樓處本來有很多紙箱，懷疑他想藉此脫逃，只是不巧紙箱剛好被清空，沒有緩衝才墜樓而死。對此，承辦員警私下表示可能性很低，張文應該就是要跳。

一名自稱是誠品南西店員工的網友透露，墜樓處平常堆滿紙箱，且昨天之前高度已經堆到跟成人的頭一樣，懷疑張文事先查看過現場，計畫從該處脫逃，只是紙箱剛好被清除，他才墜樓身亡。

根據《聯合新聞網》、《自由時報》報導，承辦警員私下表示，張文在6時37分就開始在馬路上攻擊，警方39分才獲報，警察當時還沒到，如果張文要逃，為什麼要逃進封閉式建築中？他大可以選擇在開放式的街道躲藏，增加逃脫的機會。

警員還說，張文在誠品南西店頂樓把身上裝備，包括眼鏡、手錶、刀械、護膝一一脫下，有網友認為是想減輕重量以便逃生，但這其實跟輕生的人會把手機等物品整齊擺放在旁類似，就是一種儀式，否則護膝應可在跳下時提供保護，何必要先脫下？

最重要的是，警員強調，張文墜樓地點是空地，另一邊是收費停車場，沒有其他高樓可供他跳躍，而且紙箱在一般人眼中並非能夠承重的物品，一般人也不會認為從5樓跳下來能靠紙箱緩衝倖免。此外，紙箱上方還有鐵皮遮擋視線，就算紙箱還在現場，墜樓處要看到紙箱也不容易，網友的推測實在是異想天開。

