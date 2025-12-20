網傳張文是大陸新住民二代？陸委會譴責假訊息：有心人士刻意激化對立

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，網路流傳凶嫌張文疑為大陸籍，台北市長蔣萬安今天（20日）澄清「不是」，並希望不實訊息不要再持續的流傳。陸委會也指出，相關傳聞是不實訊息，並譴責有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突的行為。

陸委會澄清，關於網路謠傳兇嫌張文為新住民二代等是不實訊息。（報系資料照）

對於有網友質疑，張文的身份好像是大陸籍，外界擔心之後是否會變成政治操作。蔣萬安表示，「警察局回報，不是！相關案情我想警察局應該也正在對外說明清楚，舉行記者會。我想很多訊息，統一由警察局來針對案情向大家說明，不實的訊息，我們希望不要再持續的流傳。」

捷運中山站外19日晚間發生隨機殺人事件。（圖中天新聞）

對於媒體詢問，震驚社會的台北車站、南西商圈隨機殺人案墜樓身亡凶嫌張文，其身分據坊間傳言為陸籍新住民二代，陸委會首先表示，對昨日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

