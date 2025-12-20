網傳張文是「中配二代」？陸委會回應了

即時中心／徐子為報導



台北車站、中山商圈昨（19）晚5時許，發生隨機攻擊案，造成4人死亡，11人受傷。網傳兇手張文是「中配二代」，對此，陸委會今晚回應，指出此消息不實，並嚴正譴責少數有心人士藉社會不幸事件，激化社會對立。





陸委會表示，我們對昨日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。

陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

