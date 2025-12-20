網傳張文為中國新住民二代 陸委會譴責不實訊息：勿藉不幸事件激化對立

記者盧素梅／台北報導

台北市19日出現駭人聽聞的隨機攻擊案，造成4人死亡，多人受傷，網路流傳其身分為中國籍新住民二代？對此，陸委會今（20)日澄清，此為不實訊息，國人切勿繼續傳散。陸委會並表示，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

對於19日發生震驚社會的台北車站、南西商圈隨機殺人案，陸委會今晚發出聲明表示，陸委會對昨日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。

陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，陸委會提出嚴正譴責。

