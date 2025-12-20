網傳張文為中配二代？陸委會發聲闢謠 譴責：有心人士刻意激化內部對立

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台北市台北車站及中山商圈昨（19）日晚間發生隨機攻擊案，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，事件震驚社會。案發後，網路上流傳兇嫌張文為「中國籍新住民二代」的說法，引發關注與議論。對此，陸委會今（20）日澄清，強調相關說法並非事實，呼籲民眾切勿傳散不實訊息。

網路上流傳北捷恐攻兇嫌張文為「中國籍新住民二代」，陸委會今（20）日澄清，強調相關說法並非事實。（圖／網友＠cheetah.333594授權提供）

陸委會表示，對於此次駭人刑案及死傷民眾，致上最深沉的哀悼與慰問，並指出目前網路流傳兇嫌為新住民二代的相關傳言為不實訊息。陸委會強調，少數有心人士藉由社會不幸事件，刻意激化內部對立、製造對立聲量，「本會提出嚴正譴責」，並呼籲國人切勿繼續傳散不實訊息。

