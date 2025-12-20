網傳張文為新住民二代 陸委會駁假消息：有心人士刻意激化對立

陸委會表示，隨機攻擊案嫌犯張文並不是新住民二代。(資料畫面)

台北捷運站昨（19日）晚間發生隨機攻擊案，造成4死11傷，網路上謠傳嫌犯張文為中國籍新住民二代。對此，台北市長蔣萬安今（20日）澄清「不是」，並希望不實訊息不要再持續流傳；陸委會也發聲駁斥，嚴正譴責少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化對立衝突。

嫌犯張文於昨（19日）晚間先後在台北車站、中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾，其中一名57歲余姓男子為了制伏張文，遭長刀刺傷，經搶救後宣告不治，而張文則逃至百貨公司頂樓墜樓身亡，整起事件造成4死11傷。

此時，網絡上出現謠傳嫌犯張文為中國籍新住民二代的貼文，外界擔心之後是否會變成政治操作。對此，台北市長蔣萬安今（20日）表示，「警局已回報不是，希望不要再持續流傳不實訊息」。

陸委會也透過書面強調，有關網路謠傳嫌犯為新住民二代等皆為不實訊息，切勿繼續傳散，「對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，提出嚴正譴責」。

